Para o clássico contra o Atlético-GO, o Vila Nova tem uma disputa em aberto na lateral esquerda. Willian Formiga cumpriu suspensão no último jogo e volta a ficar disponível para o técnico Guto Ferreira. No entanto, Higor Luiz está na briga pela posição e o treinador ainda não bateu o martelo sobre quem vai entrar como titular no próximo final de semana.\nNa era Guto Ferreira, o Vila Nova não tem um time titular muito bem definido. Uma prova disso é que, em 21 jogos sob o comando do treinador, foram 19 formações iniciais diferentes. Contudo, em 14 delas Higor Luiz começou jogando, enquanto Willian Formiga foi titular em somente cinco partidas.\nSeguindo essa lógica, Higor Luiz seria mantido no time para o clássico, mesmo após o retorno de suspensão de Willian Formiga. No entanto, Formiga havia sido titular na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, quando o próprio Higor estava suspenso. Formiga foi elogiado por Guto Ferreira e voltou a ser titular no jogo seguinte, em derrota por 2 a 0 para o CRB, mesmo com a volta de Higor.