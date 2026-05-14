Após a eliminação na Copa Centro-Oeste, o Vila Nova volta as atenções para a Série B, em que o técnico Guto Ferreira terá de lidar com um problema imediato para o próximo jogo, contra o Avaí. O volante João Vieira e o atacante Janderson foram advertidos com o terceiro cartão amarelo, no clássico contra o Goiás, e vão precisar cumprir suspensão.\nNo meio-campo, a tendência é de que Willian Maranhão, que desperdiçou pênalti decisivo na queda para o Anápolis na Copa Centro-Oeste, atue como titular ao lado de Dudu e Marquinhos Gabriel. Entre os outros volantes, Enzo está machucado e Nathan Camargo vem sendo pouco utilizado.\nNo ataque, as alternativas são André Luís, Ruan Ribeiro e Gustavo Puskas, apesar de que os dois últimos são mais utilizados como centroavantes. Emerson Urso e Rafa Silva, os outros atacantes do plantel, estão lesionados.