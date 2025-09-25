O Vila Nova precisará fazer duas alterações forçadas no jogo contra o Novorizontino no próximo domingo (28), às 16 horas, no Jorge Ismael de Biasi. O zagueiro Tiago Pagnussat e o lateral esquerdo Higor foram punidos com o terceiro cartão amarelo. Em compensação, o volante Igor Henrique está de volta após cumprir suspensão.\nLeia também\n+ Vila Nova acerta com Umberto Louzer até o fim de 2026\nA missão de encontrar os substitutos de Tiago Pagnussat e Higor caberá ao interino Ariel Mamede, que comandará o time em Novo Horizonte-SP, sob os olhares do treinador recém-contratado Umberto Louzer. Na vaga de Tiago Pagnussat, Walisson Maia é a reposição natural, como já aconteceu em outras ocasiões na temporada.\nJá na lateral esquerda, a situação é um pouco mais complexa. Willian Formiga, que costuma ser o titular, sofreu lesão muscular na posterior direita na partida contra o Botafogo-SP, no dia 25 de agosto, e não joga desde então. Ele está em fase de transição física, mas sua presença contra o Novorizontino não é confirmada.