O Vila Nova tem dois desfalques confirmados para o jogo contra o Athletic-MG. Os volantes João Vieira e Dudu levaram o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Ceará e não estarão à disposição para o técnico Guto Ferreira.Além deles, é improvável que o zagueiro Breno Bora, que se machucou na partida disputada no domingo (30), seja relacionado.\nNo meio-campo, Guto Ferreira tem opções para suprir as ausências. Nathan Camargo, Higor Meritão, Willian Maranhão e Enzo estão todos disponíveis, e ao longo da semana o treinador colorado vai definir quem será escalado na próxima sexta-feira (4), às 20h30, fora de casa.\nNa defesa, a situação é mais difícil. Isso porque Anderson Jesus e Douglas Mendes ainda se encontram em transição física e não estarão 100% para o duelo contra o Athletic.A tendência é de que o lateral esquerdo Willian Formiga seja improvisado na zaga, algo que aconteceu no decorrer do confronto diante do Ceará.