O Vila Nova tem duas dúvidas no ataque para o clássico contra o Goiás, no próximo final de semana. Dellatorre teve julgamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcado para quinta-feira (7), às 11 horas. Nele, será definido se ele vai precisar cumprir suspensão. Rafa Silva, por sua vez, torceu o joelho e será reavaliado durante a semana.\nDellatorre, artilheiro colorado na temporada com dez gols em 18 jogos, foi condenado em primeira instância, pelo STJD, na semana passada, por expulsão contra o Confiança na Copa do Brasil. Ele recebeu uma punição de três partidas, ao participar de uma confusão envolvendo os dois times após o apito final.\nComo o Vila Nova já foi eliminado da Copa do Brasil, Dellatorre precisaria cumprir a suspensão em alguma outra competição da CBF. Neste momento, o Tigre disputa apenas Série B e Copa Centro-Oeste.