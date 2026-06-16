O Vila Nova não tem atletas suspensos para o próximo jogo, diante do Náutico, mas o técnico Guto Ferreira pode precisar fazer uma alteração no time titular. Isso porque o zagueiro Anderson Jesus sentiu dores na última partida, contra o Cuiabá, e ainda é dúvida para o final de semana.\nNa derrota por 1 a 0 para o Cuiabá no último domingo (14), na Arena Pantanal, Anderson Jesus sentiu dores nos minutos finais do jogo, quando Guto Ferreira já havia feito as cinco substituições. O Vila Nova precisou jogar com um a menos e acabou sofrendo um gol nos acréscimos do 2º tempo.\nSe Anderson Jesus não estiver apto a atuar, o substituto natural para atuar ao lado de Tiago Pagnussat é Caio Marcelo, até porque Pedro Romano está sendo negociado com um clube do Japão.\nOs outros zagueiros de origem no elenco do Vila Nova são todos das categorias de base, e por isso a diretoria está reforçando a posição para a próxima janela de transferências. O zagueiro Breno, do Paranavaí, já está acertado.