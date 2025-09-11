Nas vésperas do confronto diante do Remo, no OBA, o Vila Nova tem uma dúvida importante na escalação. Os goleiros Halls e Kozlinski brigam pela vaga de titular, em um cenário parecido vivido pelo time colorado na Série B de 2024, que também envolveu Halls em uma situação inversa à atual.\nNa preparação para a 26ª rodada da Segundona, o técnico Paulo Turra tem dúvidas a respeito de quem mandará a campo contra o Remo. Halls é o titular, mas cometeu algumas falhas; no empate com a Chapecoense em 2 a 2, ele fez o pênalti que levou ao segundo gol catarinense.\nPor outro lado, Kozlinski está sem ritmo de jogo e pode ser uma aposta na reta final da Série B. Contra o Athletic-MG, o goleiro não foi muito exigido: foram duas finalizações do time mineiro que chegaram na meta. Uman o 1º tempo, que ele defendeu chute de Max, e a outra foi a do gol de Ronaldo Tavares.