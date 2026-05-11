O Vila Nova tem mais dois desfalques confirmados para a semana. O atacante Rafa Silva, que está em pós-operatório de artroscopia para tratamento de lesão do menisco do joelho esquerdo, ficará indisponível por cerca de um mês. Já o volante Enzo sofreu uma leve lesão no tornozelo e deve perder os dois próximos jogos da equipe.\nReserva do artilheiro Dellatorre durante a maior parte da temporada, Rafa Silva ganhou uma sequência após o companheiro de ataque ficar fora por lesão e suspensão. Ele chegou a marcar três gols em dois jogos. Porém, no empate contra o Athletic-MG (1 a 1), em 4 de maio, o atleta foi substituído depois de sentir o joelho “sair do lugar”.\nNo clássico contra o Goiás, no último sábado (9), Rafa Silva já não foi relacionado porque precisou operar o joelho. O atacante ficará entregue ao departamento médico por até 30 dias e não será opção para o técnico Guto Ferreira durante esse período.