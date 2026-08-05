Desde que começou a Série B, o Vila Nova terá seu mês mais tranquilo em relação a viagens. Em agosto, a equipe viajará apenas uma vez, percorrendo uma distância de 1.120 km. Como base de comparação, o mês mais pesado nesse quesito para a equipe colorada foi julho, com 5.584 km percorridos.\nNeste mês de agosto, o Vila Nova fará duas partidas fora de casa pela Série B. Uma delas será um clássico contra o Atlético-GO, no Antônio Accioly, o que significa que o time não precisará lidar com a questão da viagem. O mesmo aconteceu no mês de maio, quando o clube fez três jogos fora de casa, um deles contra o Goiás na Serrinha, e acumulou 1.799 km percorridos.\nO mês de abril também foi pesado para o Vila Nova, com 5.453 km percorridos, enquanto no mês de junho foram 1.491 km, o menor número até então. Esse cálculo de quilometragem teve como base os números aproximados do Google Maps, da distância entre Goiânia e as cidades onde foram disputados os confrontos do Tigre como visitante.