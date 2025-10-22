O Vila Nova praticamente não tem chances de acesso à Série A e tem risco reduzido de rebaixamento à Série C. Os últimos cinco jogos do time serão contra Ferroviária, Operário-PR, Avaí, CRB e Volta Redonda. Neles, a meta será ampliar a pontuação (soma 43 pontos), se livrar de vez do risco de queda à Terceirona nacional, melhorar a produção ofensiva, corrigir os erros defensivos e planejar o elenco para 2026.Esses foram pontos citados pelo técnico Umberto Louzer após a derrota (1 a 0) no clássico com o Atlético-GO, no último sábado (18). A equipe joga pela reabilitação no próximo domingo (26), diante da Ferroviária, no Estádio Onesio Brasileiro Alvarenga (OBA).“Temos de fazer a semana de excelência”, ressaltou Louzer. Segundo o treinador, o time precisa “concluir a gol e evitar os gols” que o time sofre, que, segundo ele, “são evitáveis”. No clássico, a equipe errou a troca de passes no campo de defesa, deu ao Dragão o contra-ataque e o gol do jovem Yuri Alves na etapa final. Segundo ele, corrigir tudo isso “faz parte do processo”. O Vila faz campanha ruim no returno - tem 16 pontos, um à frente do Goiás (ambos caíram de produção). Como tem mais 15 pontos em disputa, o Tigre pode chegar a 58 pontos, superando o que fez ano passado (55 pontos). Até agora, no atual formato da Série B, o Vila teve a maior pontuação há dois anos (61 pontos, em 8º lugar em 2023, deixando o acesso escapar na rodada final, ao perder do ABC).Para enfrentar a Ferroviária, que tem 38 pontos e está na briga para se distanciar do Z4, o Vila não terá o lateral esquerdo Willian Formiga (suspenso). Há a expectativa de que possa contar com o retorno do atacante Júnior Todinho, caso esteja recuperado da virose que o tirou do clássico com o Atlético-GO.