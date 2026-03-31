Entre os representantes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova é o 2º clube com melhor aproveitamento de jogos sem sofrer gols dentro de casa desde o início da atual década. Com 99 partidas sem ser vazado em um total de 188, em quatro estádios e seis competições diferentes, o aproveitamento colorado é de 52,6% no quesito.\nO único time que possui um aproveitamento melhor em jogos sem sofrer gols na década, jogando dentro de casa, é o São Bernardo. O clube paulista saiu de campo sem ser vazado em 45 dos 84 jogos disputados até aqui, com 53,5% de aproveitamento.\nPalmeiras (49,1%), Flamengo (48,4%) e Operário-PR (48,2%) fecham o Top 5 do ranking. Os outros goianos da Série B, Goiás e Atlético-GO, aparecem em 12º e 22º lugares, com 44,1% e 40,5% de aproveitamento, respectivamente.