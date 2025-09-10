O Vila Nova tem uma sequência dura pela frente na Série B. Os próximos cinco adversários do time goiano estão, neste momento, na parte de cima da tabela. Contra equipes que estão à frente na classificação, o aproveitamento do Tigre é de apenas 33,3%, com três vitórias, três empates e seis derrotas.\nOs próximos confrontos do Vila Nova são, na ordem, contra Remo (em casa), Athletico-PR (fora), Cuiabá (em casa), Novorizontino (fora) e Criciúma (em casa).\nSe a equipe goiana conseguir passar por essa sequência com uma boa quantidade de pontos, ficará viva na briga pelo acesso. Isso porque não apenas somaria, como também tiraria pontos de concorrentes diretos. No melhor dos cenários, poderia até terminar a sequência no G4.\nPor outro lado, novos tropeços em meio aos cinco jogos podem deixar a situação colorada praticamente irreversível no objetivo de subir para a Série A. Portanto, é uma sequência que pode definir as pretensões do time no campeonato.