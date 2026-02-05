O Vila Nova terá um time bastante modificado no confronto diante da Jataiense, pela última rodada da 1ª fase do Goianão. O meia Marquinhos Gabriel deve voltar apenas no mata-mata. Na lateral direita, o técnico Umberto Louzer pode precisar improvisar um volante no setor. Em compensação, dois jogadores iniciaram a transição física.\nCom uma contratura na posterior da coxa direita, Marquinhos Gabriel ficou de fora do clássico contra o Goiás, na Serrinha. O atleta foi reavaliado nesta semana e a tendência é de que volte a ficar disponível nas quartas de final.\nO zagueiro Pedro Romano, com lesão na posterior da coxa esquerda, e o atacante Janderson, com lesão na anterior da coxa direita, se recuperaram de suas respectivas contusões e iniciaram os trabalhos no campo. Eles também devem ficar disponíveis no jogo de ida das quartas do Estadual.