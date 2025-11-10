O técnico Umberto Louzer terá que fazer mudanças na equipe do Vila Nova. Quatro jogadores estão suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo no empate por 2 a 2 contra o Avaí, no último sábado (8), no OBA. O atacante Gustavo Pajé, o zagueiro Tiago Pagnussat e os meio-campistas Igor Henrique e João Vieira não poderão enfrentar o CRB no próximo sábado (15), pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.\nO lateral esquerdo Willian Formiga cumpriu suspensão e deve voltar ao time titular. Com isso, o lateral direito Elias, que foi improvisado na lateral esquerda contra o Avaí, deve retornar para a lateral direita, sua posição de origem, enquanto Thalys, que atuou na lateral direita, deve deixar o time titular.\nLeia também\n+Vila Nova começa a definir futuro, e eleição movimenta clube\nDodô também volta a ficar à disposição após se recuperar de uma virose que o tirou da última partida.