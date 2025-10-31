O Vila Nova teve uma queda de desempenho entre os dois turnos da Série B do Campeonato Brasileiro. No 1º turno, o Tigre esteve na parte de cima da tabela, chegou a assumir a liderança e brigou pelo G4. Já no 2º turno, o rendimento caiu, e o time goiano se distanciou da briga pelo acesso, ficando até mais próximo do Z4.\nEssa queda pode ser explicada pelo número de vitórias, que caiu consideravelmente de um turno para o outro. Foram oito no 1º turno e apenas três no segundo, até agora - restam quatro rodadas. Mesmo que vencesse todos os quatro jogos restantes, o Vila Nova não alcançaria o número de vitórias da primeira metade da competição.\nOutro fator que contribuiu para a queda foi o aumento no número de empates. Dos 11 empates do Tigre na Série B, apenas três foram no 1º turno e oito no 2º, sendo sete deles quando o time esteve à frente do placar e acabou cedendo o empate.