O Vila Nova tem dois retornos confirmados para o duelo diante do Remo. O goleiro Halls e o volante João Vieira cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo e voltam a ser opções para o técnico Paulo Turra. Apesar disso, o treinador continuará com vários desfalques por lesões.
A tendência é de que Halls retorne na vaga de Kozlinski e João Vieira substitua Nathan Melo, na comparação com o time que empatou com o Athletic-MG na rodada passada, por 1 a 1. O Vila Nova não tem atletas suspensos para a próxima partida.
Por outro lado, há jogadores que não vão atuar por questões físicas: o lateral esquerdo Willian Formiga (lesão muscular na posterior direita), os volantes Ralf (pós-operatório de artroscopia) e Arilson (pós-operatório de hérnia inguinal), e o atacante Emerson Urso (aprimorando a parte física após ruptura do tendão de aquiles).