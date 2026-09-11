O Vila Nova terá desfalques e retornos para a partida diante do Avaí. O zagueiro Tiago Pagnussat, que havia sido expulso contra o Athletic, volta de suspensão junto ao volante Nathan Camargo, que tinha levado o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o lateral direito Hayner tomou o terceiro amarelo no clássico contra o Goiás estará indisponível.\nCom a ausência de Hayner, a tendência é que Igor Cariús assuma a vaga na lateral direita. Na zaga, Tiago Pagnussat brigará pela posição com Jonathan Costa, que teve atuação sólida na vitória por 2 a 0 sobre o Goiás.\nNathan Camargo, por sua vez, será opção no banco de reservas do técnico Guto Ferreira.\nO Vila Nova ainda aguarda a situação dos lesionados. Neste momento, os atacantes Dellatorre e Rafa Silva, assim como o zagueiro Anderson Jesus, estão em transição física, que é a última fase antes do retorno aos treinos sem restrições.