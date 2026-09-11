O Vila Nova vive um momento-chave na Série B de 2026. Neste momento, a equipe somou a mesma quantidade de pontos no returno em relação às oito primeiras rodadas do 1º turno. Com uma sequência de três confrontos diante de adversários do Z4, o Tigre tenta manter a mesma campanha, já que venceu todos esses times na primeira metade do torneio.\nApós as oito primeiras rodadas da Série B, o Vila Nova estava com 13 pontos, estacionado em 5º lugar na tabela de classificação. Nos oito primeiros jogos do returno, o Tigre também somou 13 pontos e está em 3º. A diferença é que, no 1º turno, foram três vitórias, quatro empates e uma derrota. No 2º, foram quatro vitórias, um empate e três derrotas.\nInternamente, o Vila Nova trabalha com a ideia de pelo menos repetir o que fez no 1º turno para conquistar o acesso à Série A. Na metade inicial do campeonato, o time goiano ficou com 34 pontos. Se somar a mesma quantidade no returno, terminará a sua participação com 68 pontos, um número que seria suficiente para pelo menos se garantir no G6.