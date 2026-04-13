A metade final de abril e o mês inteiro de maio podem ser decisivos ou, no mínimo, importantes para o Vila Nova. Pela Copa Centro-Oeste, a equipe define neste período o seu destino no campeonato até uma eventual decisão. Pela Série B, o time colorado tem uma sequência pesada pela frente, que inclui duelos contra invictos e um clássico contra o Goiás.\nNa Copa Centro-Oeste, o Vila Nova está em 2º lugar no Grupo B, com os mesmos quatro pontos de Araguaína, Capital-DF e Operário-MS, e vantagem sobre os três clubes no saldo de gols. Se vencer o Capital-DF nesta semana, pode ficar a um empate da classificação, em caso de derrota do Operário-MS contra o lanterna Primavera-MT.\nNessa competição, os dois melhores times de cada grupo se classificam para as semifinais, que serão disputadas em jogo único. As finais da Copa Centro-Oeste acontecem ainda no mês de maio, desta vez com confrontos de ida e volta. O ganhador do Regional se garante na 3ª fase da Copa do Brasil de 2027 e disputa a Copa Verde contra o vencedor da Copa Norte, no início de junho.