O técnico Paulo Turra terá várias mudanças entre as opções para o próximo jogo do Vila Nova, diante da Chapecoense. O zagueiro Weverton, o lateral esquerdo Willian Formiga e o atacante Vinícius Paiva estão suspensos, mas os atacantes Guilherme Parede e Júnior Todinho voltam a figurar entre as alternativas do time.\nNa derrota por 2 a 0 para o Botafogo-SP, na última segunda-feira (25), o Vila Nova não pôde contar com os suspensos Guilherme Parede e Júnior Todinho. Durante a partida, Weverton foi expulso, enquanto Willian Formiga e Vinícius Paiva receberam o terceiro cartão amarelo.\nLeia também\n+ Proposta por SAF do Vila Nova é de mais de meio bilhão de reais\nNo caso de Willian Formiga, ele provavelmente já não enfrentaria a Chapecoense porque sentiu lesão no final do 1º tempo - Higor entrou em seu lugar. A tendência é de que Walisson Maia substitua Weverton, já que Pedro Romano está entregue ao departamento médico, e a reposição de Vinícius Paiva é mais fácil, considerando os retornos de Parede e Todinho.