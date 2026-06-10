No próximo jogo, contra o Cuiabá, o Vila Nova terá os retornos garantidos de três jogadores. O zagueiro Caio Marcelo e o volante Willian Maranhão cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo e voltam a ser opções. O zagueiro Pedro Romano, que havia sido expulso na vitória por 1 a 0 sobre o Londrina, também está novamente disponível.\nOs três desfalcaram o Vila Nova no triunfo por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, na última segunda-feira (8). Caio Marcelo e Pedro Romano são reservas, então a única mudança por suspensão no time titular, além do retorno de Anderson Jesus para a zaga, após não enfrentar o Londrina pelo 3º amarelo, foi a saída de Willian Maranhão para a entrada de Dudu.\nPara o próximo jogo, o técnico Guto Ferreira terá de arcar com a dúvida no meio-campo, já que Dudu e Willian Maranhão vêm sendo bastante utilizados no time titular. Uma outra opção é sacar ambos e jogar com apenas dois atacantes, ainda mais se André Luís não tiver se recuperado de incômodo no quadril.