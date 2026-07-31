O Vila Nova mantém a rotina de treinamentos para o jogo contra o Sport, no próximo sábado (8), às 16 horas. Na última atividade da semana, o meia-atacante Bruno Xavier treinou normalmente com o restante do grupo, e o goleiro Helton Leite não utilizou máscara de proteção. Já o volante Willian Maranhão, em transição física, fez uma leve corrida no gramado.\nApós arcar com vários desfalques nos últimos jogos na Série B, seja por suspensão ou por lesão, o Vila Nova espera utilizar o tempo extra de preparação para que o técnico Guto Ferreira tenha novas opções. Bruno Xavier, que tinha retorno provável para o duelo contra o Sport, estará entre os relacionados para aumentar as opções ofensivas.\nO meia-atacante Everton Galdino, que estreou na última segunda (27), na derrota para o CRB por 2 a 0, no Rei Pelé, treina para ficar disponível fisicamente para disputar os 90 minutos do confronto perante o Sport.