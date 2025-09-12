O Vila Nova tenta melhorar o aproveitamento como mandante para ganhar força na disputa pelo acesso à Série A. O próximo compromisso do Tigre será diante do Remo, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, no próximo sábado (13).\nAtualmente, o aproveitamento do Vila Nova é inferior ao das duas últimas temporadas da Série B, com o mesmo número de derrotas da campanha de 2021.\nNa atual edição da Série B, o Vila Nova soma 63,8% de aproveitamento dentro de casa, com sete vitórias, dois empates e três derrotas.\nO número neste momento é inferior às campanhas de 2024, quando o aproveitamento final foi de 75,4% (13 vitórias, quatro empates e duas derrotas), e em 2023, com aproveitamento de 68,4% (11 vitórias, seis empates e duas derrotas).\nEm comparação com os dois primeiros anos desde que voltou para a Série B, após o rebaixamento à Série C, o Vila Nova ainda tem aproveitamento melhor - em 2022, a porcentagem foi de 50,8% (seis vitórias, 11 empates e duas derrotas), e em 2021, de 49,1% (seis vitórias, dez empates e três derrotas).