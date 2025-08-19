O Vila Nova pretende melhorar seu desempenho como visitante para subir na tabela da Série B e se consolidar na briga pelo acesso à Série A. O time colorado terá partidas seguidas fora de casa, diante do Botafogo-SP e Chapecoense.\nEm 11 jogos como visitante, o Vila Nova registrou aproveitamento de 33,3% após três vitórias, dois empates e seis derrotas. A equipe colorada não venceu partidas seguidas fora de casa - vem de vitória por 1 a 0 sobre o Paysandu e terá a chance de conquistar duas vitórias consecutivas na Série B pela primeira vez contra o Botafogo-SP.\nAs vitórias do Vila Nova como visitante foram contra Athletic-MG, por 1 a 0 na 6ª rodada, diante da Ferroviária, por 3 a 1 na 15ª rodada e o triunfo mais recente, por 1 a 0, sobre o Paysandu, pela 21ª rodada.\nA campanha do Vila Nova como visitante é apenas a 10ª melhor da Série B, foram 11 pontos conquistados com média de um ponto por jogo. O Coritiba, líder da competição, é o clube que mais conquistou pontos fora de casa (21), seguido do Goiás, que conquistou 17 pontos como visitante.