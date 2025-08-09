O técnico Paulo Turra identificou que o foco no início da sua passagem pelo Vila Nova será melhorar os números da defesa. A estreia do treinador será contra o Paysandu, fora de casa, e o time colorado tem sofrido em jogos como visitante. Nesta Série B, em dez jogos nessa condição, a equipe goiana só não foi vazada em uma ocasião.\nO Vila Nova sofreu gols nos últimos sete jogos seguidos como visitante. A última e única vez que a defesa não foi vazada na competição ocorreu na vitória de 1 a 0, sobre o Athletic-MG, na 6ª rodada da Série B.\nPaulo Turra foi anunciado no domingo (3) passado e teve a semana livre para comandar treinos em seu início de passagem pelo Vila Nova. O foco do comandante foi ajustar a defesa. Ele tem cobrado intensidade dos atletas nos momentos em que o time estiver sem a bola e precisar dificultar ações dos adversários.