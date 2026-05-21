Para vencer o lanterna América-MG no próximo final de semana, o Vila Nova precisará quebrar um tabu histórico que persiste em todo o retrospecto entre os clubes. Até hoje, a equipe colorada jamais venceu o time mineiro como visitante: em 11 partidas disputadas, foram nove triunfos do Coelho e dois empates.\nOs primeiros confrontos entre América-MG e Vila Nova com mando de campo do Coelho foram pela Série B de 1997, com três vitórias mineiras seguidas na Arena Independência. Na Série B de 1999, o Tigre conseguiu arrancar o primeiro ponto como visitante diante dos adversários, ao empatar por 2 a 2.\nEntre 2003 e 2024, o América-MG emplacou seis vitórias consecutivas como mandante diante do Vila Nova, todas elas pela Série B. A maioria das partidas foi disputada na Arena Independência, com exceção de um duelo pela Segundona de 2010, no Mineirão, em que o Coelho ganhou por 2 a 0.