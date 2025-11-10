O Vila Nova anunciou nesta segunda-feira (10) a única chapa homologada para a eleição do Conselho Deliberativo. A chapa “União Vilanovense” é formada pelos conselheiros Leandro Bittar, candidato a presidente, e Décio Caetano Vieira Filho, que ocupa a posição de vice na chapa. A eleição está marcada para o dia 17 de novembro, e o mandato será de três anos, de 2026 a 2028.\nA chapa representa o atual grupo político que comanda o clube. Leandro Bittar, candidato à presidência, é o atual vice-presidente executivo, enquanto Décio Caetano, candidato à vice-presidência, ocupa atualmente o cargo de presidente do Conselho Deliberativo.\nLeia também\n+Vila Nova tem quatro suspensos e volta de lateral para enfrentar o CRB\nCompletam a composição da chapa os conselheiros Marco Aurélio Tavares Caetano, como secretário, e Allan Máximo de Holanda, como suplente.