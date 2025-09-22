O volante Igor Henrique levou o terceiro cartão amarelo na derrota para o Athletico-PR por 2 a 0, no último domingo (21), e desfalcará o Vila Nova na próxima partida da temporada, contra o Cuiabá. Por isso, o técnico Paulo Turra precisará alterar novamente a escalação inicial - até aqui, o Tigre não repetiu nenhuma vez os 11 iniciais na Série B de 2025.\nO provável substituto de Igor Henrique é Nathan Melo, que jogaria ao lado de João Vieira na função de volante. Outra opção é Enzo, que entrou no lugar de Igor Henrique em substituição diante do Athletico-PR na Ligga Arena. Nathan Melo ficou no banco de reservas até o apito final, mas já atuou como titular com Paulo Turra, ao contrário de Enzo.\nContra o Athletico-PR, Paulo Turra teve a oportunidade de repetir a mesma escalação do jogo anterior, um empate de 1 a 1 contra o Remo no OBA, mas optou por colocar Bruno Xavier na vaga de Guilherme Parede no setor ofensivo. Contra o Cuiabá, a alteração na equipe titular será forçada pela suspensão de Igor Henrique.