O Vila Nova terá dois desfalques e dois retornos para o clássico contra o Goiás, na próxima quinta-feira (10), pela 27ª rodada da Série B.\nO zagueiro Tiago Pagnussat foi expulso, enquanto o volante Nathan Camargo recebeu o terceiro cartão amarelo durante a goleada por 5 a 0 sofrida na última rodada para o Athletic, fora de casa. Os dois vão cumprir suspensão no clássico.\nVila Nova x Goiás: rivais chegam em baixa para 3º clássico do ano\nPor outro lado, os volantes João Vieira, titular da equipe, e Dudu cumpriram suspensão automática e estão à disposição de Guto Ferreira para o clássico.\nA ausência de Pagnussat aumenta ainda mais a falta de opções do Vila Nova para o setor defensivo. O zagueiro Breno Bora segue fora por lesão, enquanto Anderson Jesus e Douglas Mendes estão em processo de transição física. Os dois podem aparecer entre os relacionados, mas ainda são dúvidas.