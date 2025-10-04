No último empate contra o Criciúma, por 1 a 1, no OBA, o lateral direito Elias levou o terceiro cartão amarelo e o zagueiro Weverton foi expulso de campo com um vermelho direto. Ambos foram titulares e, como estão suspensos para o próximo jogo contra o América-MG, o técnico Umberto Louzer precisará fazer uma mudança dupla na defesa.\nO único outro lateral direito de origem no elenco colorado é Thalys, mas ele é um dos poucos jogadores do plantel atual que não iniciaram uma partida como titular em 2025 - os outros são o zagueiro Marcondes e o volante Enzo, além do zagueiro Rodrigo, do volante Breno e do atacante Luan Andrey, que subiram recentemente das categorias de base.\nSe Umberto Louzer não tiver confiança em colocar Thalys entre os 11 iniciais, ele pode improvisar o zagueiro Pedro Romano ou o volante João Vieira na lateral direita. Ambos já desempenharam essa função pelo Vila Nova neste ano.