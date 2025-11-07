O técnico do Vila Nova, Umberto Louzer, terá que fazer mudanças nas laterais da equipe para a partida do próximo sábado (8), contra o Avaí, no OBA. O lateral esquerdo Willian Formiga foi expulso no empate em 2 a 2 com o Operário-PR, após receber dois cartões amarelos, e desfalcará o Tigre na partida válida pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.\nCom a ausência de Formiga, titular da posição, o lateral direito Elias deve ser novamente improvisado na lateral esquerda, enquanto Thalys assume a lateral direita, como na partida contra a Ferroviária, quando Formiga também estava suspenso.\nO reserva imediato da posição, Higor, segue lesionado, com um trauma na anterior da coxa esquerda, e por isso o treinador terá que mexer nas laterais do campo.\nLeia também\n+Vila Nova não perde para o Avaí em casa há nove anos