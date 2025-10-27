O Vila Nova terá o retorno do lateral esquerdo William Formiga para a partida contra o Operário-PR no próximo domingo (2), pela 35ª rodada da Série B. O jogador volta ao time após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, recebido no clássico contra o Atlético-GO.\nA tendência é de que William Formiga reassuma a posição no lugar de Thalys, que atuou na direita para que Elias fosse improvisado na esquerda. Com o retorno de Formiga, Elias volta à posição de origem e Thalys deixa o time.\nLeia também\n+Técnico do Vila Nova relata "amargor" por não vencer e diz o que busca para 2026: "Time com vida e intensidade"\nPor outro lado, o zagueiro Weverton recebeu o terceiro cartão amarelo no empate por 2 a 2 com a Ferroviária, no OBA, no último domingo (26), e será desfalque para a próxima partida.\nSeguem fora por lesão Emerson Urso e Guilherme Parede - ambos se recuperam de uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita -, além de Higor, que trata um trauma na parte anterior da coxa esquerda.