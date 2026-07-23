O Vila Nova finalizou o 1º turno da Série B com a 2ª melhor campanha do clube na era dos pontos corridos, em pontuação. Com 34 pontos em 2026, o Tigre só fica atrás da campanha de 2023, quando conseguiu fechar a primeira metade do campeonato com 35 pontos.\nCom dez vitórias, quatro empates e cinco derrotas, o Vila Nova fez um 1º turno sólido na Série B de 2026. O Tigre é o time que mais permaneceu no G6 até agora, com 16 das 19 rodadas entre os seis primeiros colocados, que aparecem na zona de acesso. A equipe colorada entrou neste grupo na 4ª rodada e, desde então, não saiu mais.\nEm 2023, o time terminou o 1º turno em 3º lugar, com dez vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Porém, na última rodada da competição, quando dependia apenas de si para subir, sofreu o revés por 3 a 2 diante do lanterna e rebaixado ABC e finalizou o campeonato na 8ª posição.