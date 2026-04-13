Com a vitória fora de casa sobre a Ponte Preta por 1 a 0, no último sábado (11), o Vila Nova termina uma rodada entre os quatro primeiros da Série B pela 1ª vez em quase um ano, na 4ª colocação. A última ocasião na qual isso ocorreu foi em maio de 2025, após o fechamento da 9ª rodada da Série B daquela temporada.\nVale ressaltar que, em 2026, a zona de acesso será diferente. Ao final da 38ª rodada, os dois melhores colocados sobem direto para a Série A de 2027, enquanto os times que ficarem entre 3º e 6º lugares disputarão um play-off para definir os dois outros classificados para a elite do ano que vem.\nPortanto, o G4 não existe nesta temporada. O que há, na verdade, é um G2, em situação de acesso direto. Os quatro seguintes (3º ao 6º) terão possibilidades de acesso. Contudo, as equipes que terminarem em 3º e 4º poderão decidir em casa no mata-mata dos playoffs.