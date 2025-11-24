Em 2025, o Vila Nova utilizou 18 jogadores diferentes das categorias de base no time profissional. Nenhum deles disputou sequer metade das partidas da equipe no ano, mas o lateral esquerdo Higor e o meia-atacante Gustavo Pajé ultrapassaram a marca de 20 jogos na temporada. O diretor das categorias de base do Tigre, Olímpio Jayme Neto, afirmou que o clube possui uma safra boa para os próximos dois anos.\nLeia também\n+ Vila Nova provoca Goiás após permanência do rival na Série B: "Sobrou só o Remo"\nDe acordo com Olímpio Jayme Neto, neste ano a equipe colorada usou a estratégia de escalar atletas mais jovens no sub-20, como o volante Raimundo, que fez a sua estreia na categoria com 15 anos - isso para que eles acelerassem o processo de maturação.\nO diretor também acrescentou que uma base forte é importante para render lucro e compor o elenco profissional com uma folha salarial baixa, mas reiterou que é um trabalho que precisa ser feito a longo prazo.