Nesta semana, o Vila Nova vai enfrentar um adversário do Mato Grosso do Sul pela 1ª vez na história da Copa do Brasil. Na competição nacional, o time goiano já encarou adversários de 17 estados diferentes, mas fará um confronto inédito diante do Operário-MS. Além disso, será a 2ª vez em que terá pela frente um duelo contra outra equipe do Centro-Oeste.\nNa história da Copa do Brasil, desde que participou pela 1ª vez em 1990, o Vila Nova já enfrentou equipes de Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins.\nO enfrentamento mais comum é contra clubes de São Paulo e Minas Gerais, com seis eliminatórias em cada uma. Além disso, dos 45 enfrentamentos diferentes no geral, 18 foram diante de adversários do Sudeste, que é a única região em que o Vila Nova enfrentou todos os estados representantes.