Com a iminente venda do zagueiro Jemmes, do Mirassol, para o Fluminense, o Vila Nova vai faturar uma cifra milionária pela transação. O Tigre tinha 15% dos direitos econômicos do jogador e, na negociação com a equipe carioca, o clube goiano receberá um valor de R$ 3,3 milhões - descontados impostos e comissões, a quantia fica em R$ 2,2 milhões.

Desde que o Vila Nova contratou Jemmes por empréstimo do Capivariano-SP em 2024, o clube gastou R$ 550 mil e vai receber em troca uma quantia de R$ 5,9 milhões. O valor de R$ 550 mil foi pela compra em definitivo do jogador, e o lucro obtido ocorreu pelo empréstimo ao Mirassol (R$ 600 mil), a venda ao Mirassol (R$ 2 milhões) e a venda pelo Mirassol ao Fluminense (R$ 3,3 milhões).