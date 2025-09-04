O Vila Nova do técnico Paulo Turra é marcado por mudanças frequentes na formação e nas escalações, na comparação com os trabalhos anteriores de Rafael Lacerda e Luizinho Lopes. Para que o time engrene uma sequência, o treinador precisará acertar o setor defensivo, que decepcionou nos dois últimos jogos.\nNas duas primeiras partidas de Paulo Turra no comando do Vila Nova, o time colorado venceu Paysandu (1 a 0) e Goiás (2 a 0), marcando três gols e não sofrendo nenhum. O meio-campo foi o principal ponto de mudança, com o retorno do volante Ralf como titular, algo que não acontecia com frequência nos meses anteriores deste ano.\nAlém da utilização de Ralf, Paulo Turra também apostou em uma função diferente para João Vieira, que atuou como segundo volante em vez de primeiro. O resultado foi que o jogador balançou as redes tanto contra o Paysandu quanto contra o Goiás.