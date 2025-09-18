O Vila Nova não vence há quatro jogos e se distanciou da briga pelo acesso à Série A, mas apesar dos resultados não aparecerem recentemente, o time colorado apresentou melhora pontual nas últimas partidas: diminuição no número de advertências e jogadores suspensos para os duelos da Série B.\nNos quatro primeiros compromissos do técnico Paulo Turra no comando do Vila Nova, a parte disciplinar da equipe ficou marcada pela quantidade elevada de punições. Foram dois cartões amarelos contra o Paysandu, seis contra o Goiás, quatro amarelos e um vermelho contra o Botafogo-SP e sete amarelos contra a Chapecoense.\nNesse recorte dos quatro primeiros jogos, o Vila Nova apresentou uma média de cinco cartões por partida. Esse número é bem maior do que a média geral do time colorado na Série B.\nNa competição inteira até aqui, o Tigre foi punido com 67 cartões, sendo 61 amarelos (o 6º menor número no geral) e seis vermelhos (2º maior número). A média é de 2,57 cartões por partida, pouco mais da metade da média das primeiras exibições com Paulo Turra.