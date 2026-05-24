Pela primeira vez na história, o Vila Nova venceu o América-MG como visitante. Neste domingo (24), pela 10ª rodada da Série B, o Tigre bateu o Coelho de virada por 2 a 1, na Arena Independência, quebrou o tabu e se manteve entre os primeiros colocados do campeonato.\nO América-MG abriu o placar com Nathan, no 1º tempo, e o Vila Nova virou com Ryan e Janderson, no 2º. Com esse resultado, o Tigre vai terminar a rodada em 4º lugar, com 19 pontos - apenas um a menos do que o líder São Bernardo.\nJá o Coelho, único clube que ainda não ganhou na Segundona, continua na lanterna, com três pontos conquistados.\nO Vila Nova volta a campo apenas no próximo domingo (31), às 11 horas, para enfrentar o Londrina fora de casa, pela 11ª rodada da Série B.\nO jogo\nO América-MG começou o jogo com tudo. Aos oito minutos, Fer Elizari concluiu bonito de fora da área e o goleiro Helton Leite saltou para espalmar. Aos 11, Felipe Amaral chutou forte e a bola saiu com perigo para fora. Aos 14, Alê pegou uma sobra na marca do pênalti, finalizou e Helton Leite segurou. Aos 16, Elizari novamente chutou bonito para fora.