O Vila Nova venceu o Atlético-PI por 2 a 1 no jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro Feminino A3 e terá a vantagem do empate na volta para conquistar o inédito título. Na noite deste sábado (9), no OBA, em Goiânia, Samara e Naytielle marcaram para o Tigre, que sofreu um gol de Cris.\nAgora, na decisão do título, o Vila Nova poderá empatar para conquistar o título nacional inédito para o clube. Se perder por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O Atlético-PI precisa ganhar por dois gols de diferença para ser campeão sem a necessidade das penalidades.\nA partida de volta será no próximo sábado (16), às 21 horas, no Estádio Albertão, e, Teresina-PI.\nNo OBA, o Atlético-PI teve Silmara expulsa logo aos 6 minutos por puxar o cabelo de Amanda, do time da casa.\nPartida de ida entre Vila Nova e Atlético-PI no Brasileiro Feminino A3 (Roberto Corrêa / Vila Nova)