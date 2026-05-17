O Vila Nova venceu o Avaí por 2 a 0 na noite deste domingo (17), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela 9ª rodada da Série B, e se mantém na faixa de playoffs de acesso, agora com 16 pontos. O resultado, conquistado com gols de Bruno Xavier e Dudu, faz o Tigre volta a ganhar após três rodadas na Segundona.\nO Tigre vinha de dois empates (com Ceará e Athletic) e uma derrota (para o Goiás) na Série B.\nNa próxima rodada, o Vila joga contra o América-MG fora de casa, no domingo (24), às 18h30.\nComo foi o jogo\nO Vila Nova começou o jogo com uma mudança. Nathan Camargo foi titular na lateral direita no lugar de Hayner, que ficou fora por causa de tendinite.\nO Tigre dominou o primeiro tempo e começou assustando já aos 2 minutos. Anderson Jesus, após cobrança de escanteio, cabeceou exigindo defesaça do goleiro do Avaí.