O Vila Nova engrenou a quarta vitória consecutiva, manteve a invencibilidade dentro do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga e assumiu a liderança momentânea da Série B, ao superar o Botafogo-SP por 1 a 0 na noite desta segunda-feira (8), pela 12ª rodada da competição nacional. O gol da partida foi marcado por André Luís.\nCom o resultado positivo, o Vila Nova chegou aos 25 pontos e ultrapassou o São Bernardo, que havia ganhado do CRB por 3 a 2 no último domingo (7). Para permanecer na 1ª colocação até o fim da rodada, o Tigre precisa torcer por um tropeço do Sport contra o Athletic-MG, em jogo marcado para esta quarta-feira (9), às 21 horas, na Ilha do Retiro.\nA vitória colorada fez com que o Vila Nova ultrapassasse, após 12 rodadas, a pontuação conquistada pelo time treinado por Claudinei Oliveira na Série B de 2023, quando a equipe goiana brigou pelo acesso até o último jogo. Naquele ano, o Tigre chegou a 24 pontos e terminou em 8º lugar ao final do campeonato.