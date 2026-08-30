O Vila Nova venceu o Ceará e assumiu a vice-liderança da Série B. Neste domingo (30), o time colorado contou com gols de Breno Bora e André Luis para vencer o Vozão por 2 a 0 no OBA pela 25ª rodada da competição nacional.\nA equipe colorada voltou ao G2 depois de sete rodadas em que variou posições dentro do G6. A última vez que o Tigre tinha ocupado uma posição dentro da faixa do acesso direto à Série A tinha sido na 17ª rodada.\nA presença do Vila Nova G2 só ocorreu, além da vitória sobre o Ceará, por causa da derrota do Criciúma para o CRB. O time catarinense tem os mesmos 44 pontos que o Tigre, mas a equipe goiana assume a 2ª colocação por ter mais vitórias (13 a 12). O líder é o Juventude com 45 pontos.\nO próximo compromisso do Vila Nova será na sexta-feira (4). O time colorado visita o Athletic-MG em São João del Rei (MG). O duelo válido pela 26ª rodada será disputado na Arena Sicredi, a partir das 20h30.