O Vila Nova venceu o Ceará por 1 a 0 no sábado (1º) e garantiu a permanência na Série A2 do Campeonato Brasileiro. O time goiano contou com gol da artilheira Thaynara, que tem cinco gols na competição nacional, para bater a equipe cearense no OBA em jogo válido pela 14ª rodada.\nA equipe goiana não dependia apenas de si para garantir a permanência. Além de vencer, precisa torcer para o UDA (AL) não vencer, o que ocorreu. O time alagoano foi goleado por 4 a 0 pelo Instituto 3B (AM).\nCom os resultados, o Vila Nova chegou aos 13 pontos e abriu seis de vantagem para o UDA, que abre a zona de rebaixamento e foi rebaixado à Série A3, com uma rodada para o fim da 1ª fase.\nA vitória do Vila Nova sobre o Ceará marcou a despedida da meia Samara de jogos da equipe como mandante no Campeonato Brasileiro.\nA jogadora de 38 anos vai parar de jogar futebol no final da temporada, ela ainda jogará o Goianão. Ela foi titular diante do time cearense e deixou o gramado durante o 2º tempo.