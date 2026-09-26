A noite de sexta-feira (25) foi perfeita para o Vila Nova, que venceu o Londrina por 2 a 0, com gols de Everton Galdino e Jonathan Costa no OBA, e viu o vice-líder Novorizontino tropeçar ao empatar em casa por 0 a 0 com o São Bernardo. Neste momento, o Tigre é líder isolado da Série B e pode ver a distância para os concorrentes diretos aumentar.\nCom 54 pontos e 16 vitórias, o Vila Nova vai sustentar a 1ª posição até o desfecho da 30ª rodada da Segundona. O máximo que pode acontecer é o Fortaleza empatar em quantidade de pontos, caso vença o Athletic neste domingo (27), às 18h30, na Arena Castelão. Mesmo assim, o Leão ficaria com 15 vitórias, uma a menos do que o Tigre.\nMesmo se o Fortaleza fizer a parte dele, o Vila Nova ainda pode se beneficiar de outros tropeços para aumentar a distância para os membros do G6 que não estão dentro do G2. São os casos de Juventude (50 pontos), Operário-PR (47 pontos) e Criciúma (47 pontos), que enfrentam América-MG, Ceará e Avaí, respectivamente.