O Vila Nova está classificado para a 4ª fase da Copa do Brasil de 2026. Na noite desta quinta-feira (12), no OBA, o Tigre empatou em 1 a 1 com o Operário-PR, venceu nos pênaltis por 5 a 4 e vai enfrentar o Confiança na semana que vem, em jogo único, em casa.\nNo tempo normal, Dellatorre abriu o placar e Roger Modesto igualou as ações. Nos pênaltis, João Vieira, Dodô, Higor, Marquinhos Gabriel e Rafa Silva converteram para o Tigre.\nDalberson, que havia defendido duas cobranças na disputa de pênaltis contra o Velo Clube na semana passada, pegou a última cobrança do Operário-MS, dos pés de Guilherme Teixeira, e confirmou a classificação colorada.\nO jogo\nO Vila Nova teve as melhores finalizações do 1º tempo, mas “melhores” é um termo bastante relativo. Aos oito minutos, Marquinhos Gabriel deu belo passe para João Vieira, que chutou cruzado, alto demais. Aos 27, o camisa dez voltou a dar um bom passe, desta vez para André Luís, que bateu colocado, fraco, e a bola passou por todo mundo.