O Vila Nova vai chegar a 124 dias sem vencer um jogo fora de Goiânia. Na era dos pontos corridos da Série B, esse será o 2º maior jejum do clube na história e ficará atrás apenas de uma sequência de 11 jogos em 2022, que durou 133 dias. Para quebrar essa marca e chegar mais perto do acesso à Série A, o Tigre busca soluções.\nNa Série B de 2026, o Vila Nova venceu apenas quatro partidas como visitante, sendo que uma delas foi em Goiânia, no estádio Antônio Accioly, contra o Atlético-GO por 2 a 0 no dia 15 de agosto.\nFora de sua cidade, o Tigre só ganhou de Ponte Preta (1 a 0), no Moisés Lucarelli, em 11 de abril; do América-MG (2 a 1), na Arena Independência, em 24 de maio; e do Londrina (1 a 0), no estádio VGD, em 31 de maio.\nEssas três equipes que foram superadas pelo Vila Nova dentro de seus domínios são as três piores do campeonato. A Ponte Preta está na lanterna isolada, com apenas dez pontos, o América-MG é o penúltimo colocado, com 17 pontos, e o Londrina aparece logo acima, em 17º lugar, com 25 pontos.