O Vila Nova vive a expectativa de dormir na liderança na data de sua partida pela 12ª rodada da Série B. Para isso, o Tigre precisa torcer por um tropeço do São Bernardo, que visita o CRB neste domingo (7), às 16 horas, no estádio Rei Pelé, e ganhar do Botafogo-SP na próxima segunda-feira (8), às 20 horas, no OBA.\nNeste momento, o Vila Nova ocupa a vice-liderança da Série B, com 22 pontos. O Sport, que aparece em 1º lugar na tabela de classificação, tem os mesmos 22 pontos, mas com oito gols de saldo contra seis da equipe goiana. O São Bernardo vem logo atrás, em 3º, com 21 pontos.\nEm caso de tropeço do São Bernardo, o Vila Nova precisará de apenas um empate para ultrapassar o Sport e dormir na liderança. Isso porque o Leão só entra em campo na quarta-feira (10), às 21 horas, quando recebe o Athletic-MG na Ilha do Retiro.