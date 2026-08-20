O Vila Nova possui um retorno confirmado e pode ter mais novidades para o próximo jogo contra o Operário-PR. O atacante reserva Emerson Urso cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, na partida contra a Ponte Preta, e volta a ficar disponível. O Tigre também espera poder contar com o zagueiro Anderson Jesus. Porém, o atacante Dellatorre é dúvida.\nNa goleada por 6 a 0 sobre a Ponte Preta, o Vila Nova contou com o retorno do atacante Ryan, que havia operado o joelho e terminou o processo pós-cirúrgico. Ele voltou a atuar após mais de um mês e entrou no decorrer do 2º tempo, dando mais uma opção ofensiva para o técnico Guto Ferreira.\nEm compensação, Dellatorre pode ser um problema. No final do 1º tempo, ele sentiu a posterior da coxa e precisou ser substituído no intervalo. Se a lesão for diagnosticada, o atacante vai ficar fora do próximo confronto.